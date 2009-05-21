Kopan bacağa 490 bin TL

Yargıtay, Süreyya Ayhan gibi bir atlet olmayı hayal ederken beton mikserinin çarpması sonucu bacağını kaybeden 14 yaşındaki Öznur Koç ve ailesine, "490 bin TL tazminat ödenmesi" kararını onadı.



Sabah gazetesinin haberine göre; İzmir'in Bornova ilçesinde 2002 yılında meydana gelen olay şöyle gelişti: 7 yaşındaki Öznur, ablası Demet ve ikizi Özlem Koç'la, öğrenim gördükleri Şehitler İlköğretim Okulu'ndan, Yeşilova semtindeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Üç kardeş, Kamil Tunca Bulvarı'na geldiklerinde, el ele tutuşarak yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada Fatih Gökoğlu'nun kullandığı beton kamyonu 3 kardeşe çarptı. Kazada kamyon tekerleğinin ezdiği Öznur Koç'un sol bacağı diz üstünden koparken, ikiziyle ablası ise hafif yaralandı.



Bilirkişi sekizde altı kusurlu buldu



Tutuklanan kamyon şoförü Gökoğlu, hakkında, Bornova 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralanmaya neden olmak" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kazada kusurunun olmadığını ileri süren Gökoğlu, 45 gün sonraki ilk duruşmada tahliye edilirken, bilirkişiden gelen raporda sanığın sekizde altı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise sekizde dört oranında kusurlu olduğu, küçük kızın da 60 gün iş gücünden mahrum kaldığı belirtildi. Dava sonunda Gökoğlu, 3 ay hapis ve 109 TL para cezasına çarptırıldı.



147 bin liralık tazminat davası



Zor günler geçiren baba Kasım Koç, eşi Gülperi ve çocukları adına avukatları Bülent Öztürk, aracılığıyla İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şoför Fatih Gökoğlu ve çalıştığı şirket aleyhine toplam 203 bin TL'lik tazminat davası açtı. 5 yıl süren yargılama sonunda hakim, olayda kusurlu bulduğu şoför ve şirketi Öznur Koç'un ailesine 81 bin TL'si maddi, 66 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 147 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği tazminatı aynen onadı. Şoför ve çalıştığı şirket Özlem Koç'un ailesine yasal faiziyle birlikte 490 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.



Akülü araba alacaklar



Özel bir şirkette çalışan baba Kasım Koç, kazadan sonra kızının halini gördükçe çok üzüldüğünü ve eşinin psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Öznur'un evlerinin neşe kaynağı olduğunu da belirten Kasım Koç, "Bizim amacımız para kazanmak değil. Alacağımız tazminatla kızımın geleceğini garantiye almak. Okula gitmekte zorlanıyor. Hiç olmazsa ona akülü araba alabiliriz. Akranları gibi yürüyüp koşmak istiyor. Ama bunun imkânsız olduğunu bir türlü inanmak istemiyor. Bu kaza bizi bitirdi. İkizine baktıkça gözleri doluyor. Protezin her yıl değişmesi gerekiyor. SSK paranın tamamını ödemiyor. Çoğunu cebimizden ödüyorum. Borçla yeni protez alabiliyoruz" dedi.



Kaza sırasında 7 yaşında olan 14 yaşındaki Öznur Koç ise "En büyük isteğim atletizmci olup, Süreyya Ayhan gibi koşmaktı. Beni herkesin alkışlayacağını hayal ediyordum. Ama maalesef bu kaza her şeyimi alıp götürdü. Artık yürüyememek beni çok üzüyor. Dışarıda oynayan arkadaşlarıma pencereden baktıkça gözlerim doluyor" dedi.



