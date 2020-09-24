Kop Dağı tünelinde patlama; 8 işçi yaralandı

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki Kop tünelinde patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken Bayburt Valisi, 8 işçinin yaralandığını açıkladı.

Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi. Olay yerine Aşkale ve Bayburt'tan ambulanslar sevk edildi. Bölgede 8 yaralının olduğu öğrenildi.

Bayburt Valisi: Mahsur kalan yok

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, patlamayla ilgili açıklamasında şu sözlerle yer verdi: "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi."