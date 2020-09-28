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Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti!

28 Eylül 2020 11:27

Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada yaralanan 11 işçiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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