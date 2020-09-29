Kop Dağı Tüneli inşaatı işçileri: Maliyetten kaçmak için hayatımızı hiçe sayıyorlar

Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında 5 gün önce meydana gelen patlamada yaralan 11 işçiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu iş cinayeti, Bayburt Grup’a ait şantiyedeki kötü çalışma koşullarını ve alınmayan iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Şantiyede geçen yıl 3 ay çalışan ve can güvenliği olmadığı için işten ayrılan Burak Yılmaz adlı işçi, “Berbat bir yerdi. Maliyetten kaçmak, zaman kazanmak için işçinin hayatını hiçe sayıyorlar” dedi.

Tünel inşaatında 24 Eylül’de gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada ağır yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen işçilerden 21 yaşındaki Oğuzhan Orak, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Orak’ın askerden yeni geldiği ve tünelde çalışmaya başladığı, daha ikinci iş günündeyken patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Yaralılardan 8’i taburcu olurken 2 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Bu şantiye daha önce de kötü çalışma koşulları ve hak gasplarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Şantiyede çalışan işçiler geçen yıl İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) öncülüğünde grev yapmış, gasp edilen haklarını istemişti. İşçiler grevleri sırasında tünel inşaatında iş güvenliğiyle ilgili yaşanan sorunlara da dikkat çekmişti.

BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre, Kop Dağı tünel inşaatında 3 ay çalıştığını belirten Yılmaz, “İş güvenliği yoktu, önlem alınmıyordu, ücretlerimizi de alamıyorduk, o yüzden ayrıldım” dedi. Şirketin maliyetten kaçınmak ve zaman kaybetmemek için bu önlemleri almadığını söyleyen Yılmaz, şunları anlattı:

“Günde 12 saat çalışıyorduk. Tünelin her tarafından su geliyordu. Sık sık göçük oluyordu. Havalandırmalar zaten berbattı, çalışmıyordu havalandırmalar. Biz uyarılarımıza rağmen şantiye şeflerine sözümüzü dinletemedik. Toprağı sıkılaştırmaya yarayan şaptirik dediğimiz beton vardı. Biz şaptirik önlemi alalım diyorduk, dinleyen olmuyordu. Gelen şaptirik adi oluyordu, işe yarar olmuyordu. Şimdi de böyle bir olay yaşandı, bir arkadaşımız ölmüş, çok üzgünüm.”