Kooperatiften yapılan hırsızlıkta müdürün oğluna gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Serinhisar ilçesindeki bıçakçıların üye olduğu Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi\'ne anahtarla girilerek kasadan 600 bin lira paranın çalınmasıyla ilgili, kooperatifin müdürü İ.A.\'nın oğlu 27 yaşındaki O.A. gözaltına alındı. İstanbul\'da yakalanan O.A.\'nın, bu parayla iki cip ve motosiklet aldığı belirlendi.

Yatağan Mahallesi\'ndeki Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi\'ne geçen 18 Kasım sabaha karşı, kapıyı anahtarla açarak giren bir kişi, kasanın bulunduğu odanın plastik kapısını kırdı. Çelik kasayı zorlayarak açıp, içindeki 600 bin lira parayı çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı Yatağan Bıçakçılık Kooperatifi Müdürü İ.A.\'nın oğlu olan O.A.\'nın yaptığını tespit etti. O.A.\'nın İstanbul\'da olduğunu belirleyen jandarma, operasyon düzenleyerek Tuzla\'da yakaladı. Gözaltına alınıp, Denizli\'ye getirilen O.A.\'nın, kasadan çaldığı 600 bin lirayla 2 lüks cip, 1 yarış motosikleti, son model cep telefonu satın aldığının anlaşıldığı belirtildi. Üzerinde yapılan aramada 60 bin lira nakit para ele geçirildiği ve ayrıca banka hesabında da 150 bin liranın bulunduğu saptandığı bildirildi. O.A.\'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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