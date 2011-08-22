-Konya YHT ile "hızlanacak" KONYA (A.A) - 22.08.2011 - Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Konya'ya sanayiden ticarete, turizmden sosyal yaşama kadar bir çok alanda ivme kazandırması bekleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya için tarihi önem taşıyan Konya-Ankara arası hızlı tren seferlerinin başlayacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın hızlı tren ile şehre gelmesinin ardından hizmet vermeye başlayacak olan seferlerin Konya için çok önemli olduğunu vurgulayan Akyürek, Ankara-İstanbul hattının tamamlanmasıyla da Konya'nın İstanbul'un bir komşusu haline geleceğini belirtti. Akyürek, ''Artık, Konya'da oturarak Ankara'da okumak ve çalışmak imkan dahilinde olacak. Büyük bir sinerji oluşacak. Hızlı tren aynı zamanda, bir tarih ve kültür şehri olan Konya'ya gelen misafir sayısını önemli oranda artıracak'' dedi. Hızlı trenin hizmete girmesinde pek çok kişinin emeği olduğunu dile getiren Akyürek, ''Sayın Başbakanımıza, Hükümetimize, Milletvekillerimize, Sayın Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve mühendisinden işçisine kadar herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu. -KSO Başkanı Büyükhelvacıgil- Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de hızlı trenin, Konya'nın bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacağını belirtti. Hızlı trenin, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Bilim Merkezi ile birlikte Konya'nın en önemli üç projesinden bir olduğuna dikkati çeken Büyükhelvacıgil, ''Yüksek Hızlı Trenin Konya-Ankara arasında seferlere başlamasıyla, kentte sanayiden ticarete, turizmden üniversitelere kadar önemli bir hareketlilik başlayacaktır. Dolayısıyla, hızlı tren Konya'nın çevre iller arasında bir adım daha öne çıkmasına ve bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacaktır'' dedi. Hızlı treni sadece Konya-Ankara hattı olarak değil, Ankara-İstanbul ve Ankara-İzmir projeleriyle entegre olmuş bir hat olarak düşünmek gerektiğini dile getiren Büyükhelvacıgil, şunları söyledi: ''Ayrıca Eskişehir-İstanbul hattı tamamlandığında, Konya ile İstanbul arası 12 saatten, 3,5 saate düşecek. Yani, hatlar tam kapasite ile devreye girdiğinde, Konya'dan yola çıkan bir iş adamı İstanbul'a 3,5 saatte varacak. İş adamı ve sanayiciler için zaman çok önemli bir avantajdır. Yapılan yatırımın ne kadar önemli ve yerinde olduğunun farkındayız.'' Öte yandan hızlı trenin Konya'nın sorumluluğunu da artıracağını, hızlı trenin kente getireceği trafik ve alt yapı gibi ihtiyaçların yerel yöneticiler tarafından iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Büyükhelvacıgil, ''Hızlı treni Konya'ya kazandıran başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, emeği geçen tüm siyasetçilerimize, mühendislerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim'' diye konuştu. -KTO Başkanı Öztürk- Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ise bir kent için tek başına bile gelişme ve ilerleme anlamına gelen hızlı trenin, Konya'nın Anadolu'nun ticaret ve sanayi merkezi olması hedefine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Ankara-İzmir hızlı tren seferinin de devreye girmesiyle Konya'nın, Türkiye'nin üç büyük şehrine daha kolay, daha güvenli ve daha kısa zamanda ulaşma imkanı bulacağına dikkati çeken Öztürk, ''Hızlı trenin şehrimizin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını, özel sektör olarak bu avantajı en iyi şekilde kullanacağımızı düşünüyoruz. Konya'yı iç turizmde de önemli merkezlerden biri haline getirecek hızlı trenle şehrimize gelecek yerli turist sayısında önemli artış bekliyoruz'' dedi. Öztürk, bu artışın hizmet sektörü başta olmak üzere, Konya esnafına önemli girdiler sağlayacağını düşündüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Hızlı tren sayesinde Ticaret Odası'nın Konya'ya kazandırdığı fuar alanına daha fazla ziyaretçi gelecektir. Bu sayede, Konya fuarlarına katılımcı sayısı artacak, şehrimizdeki iş bağlantıları hızlanacaktır. Ayrıca hızlı tren sayesinde Konya'daki üniversitelerin tercih edilirliği artacaktır. Diğer taraftan hızlı tren seferlerinin başlaması bazı tedbirlerin ivedilikle uygulanmasını gerektirmektedir. Mevcut tren garının yetersizliği sebebiyle daha modern yapıdaki yeni hızlı tren garının hayata geçirilmesi zorunludur. Şehir içi trafiğinin olumsuz etkilenmemesi açısından hızlı tren hattının yer altına alınması gerekmektedir. Ayrıca gardan şehir içi noktalara ulaşım konusunda yerel yönetimlerin tedbir alması gerekmektedir.'' -Turizm ve emlak sektörü- Konya Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ise hızlı trenin Konya ile Ankara arasındaki mesafeyi zaman bakımından önemli oranda kısaltacağı için ziyaretçi sayısında nitelikli bir artış beklediklerini ifade etti. Bu artış dikkate alınarak Konya'nın, tarihi, kültürel ve doğal varlıkları ile güzelliklerinin daha iyi bir şekilde takdim edileceğini anlatan Çıpan, Mevlana merkezli kültür ve inanç turizminin değer kazanacağını vurguladı. Çıpan, kamu ve özel sektörün temsilcilerinin bu noktada üzerlerine düşenleri yapacaklarını da sözlerine ekledi. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay da hızlı trenin Konya'ya katkısının büyük olacağını söyledi. Konya'da hareketliliğin artacağını anlatan Altınay, ''İş için Ankara'ya göç etme zorunluluğunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bunun yerine günübirlik gidiş-gelişler tercih edilecek. Hızlı trenin emlak sektörüne az da olsa hareketlilik katacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Konya Garı yetkilileri, yarın yapılacak açılış öncesi hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Yetkililer, açılış töreninde 10-15 bin kişilik bir iftar yemeğinin planlandığını belirterek, yemeğe Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını beklediklerini bildirdiler. -En hızlı ve en ucuz YHT hattı- Tamamen Türk firmalarınca projelendirilen, yerli müteahhit ve mühendislerce yapılan hat, dünyanın en kısa sürede inşa edilen hızlı tren hattı olma özelliğini taşıyor. Bu hat aynı zamanda dünyada kilometre başına maliyeti en düşük YHT olarak da tanımlanıyor. Ankara-Konya YHT hattı 1 milyar TL'ye mal oldu. Ankara-Konya YHT hattının, Ankara-Polatlı arasındaki kesimi, Ankara-İstanbul YHT projesinin içerisinde bulunuyor. Ayrıca Eskişehir-Konya arasında da YHT seferleri başlatılması için çalışmalar sürdürülüyor. Çevre dostu olması ve düşük enerji maliyeti açısından önemli yer tutan YHT'ler, Ankara-Konya arasını 500 liralık enerji maliyeti ile kat ediyor. Böylece Ankara-Konya arasında koltuk başına 1,5 TL maliyetle sefer yapılıyor. -Biletler ilk 15 gün 10 TL- Başlangıçta Ankara-Konya seyahat süresi 1,5 saat olacak hatta, yeni setlerin devreye girmesiyle bu süre 1 saat 15 dakikaya inecek. Ankara ve Konya'dan 07.00, 11.30, 15.30 ve 18.30 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek. Trenlerin 356'sı ekonomi, 55'i business olmak üzere 411 yolcu kapasiteli olacak. Bilet fiyatları ekonomide 25 TL, business da ise 35 TL olacak. Devlet Demiryolları, hattın hizmete girmesi nedeniyle ilk 15 gün bilet fiyatlarını 10 TL olarak uygulayacak. 24 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00'den itibaren seferler başlayacak.