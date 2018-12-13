Konya'ya nöbete gelen doktor, yüksek hızlı tren kazasında öldü

KONYA, (DHA)- ANKARA- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren\'in, kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerden birinin Konya\'daki özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş (48) olduğu belirlendi.

Ankara\'dan Konya\'ya gitmek üzere, saat 06.30\'da Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu\'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3\'ü makinist 9 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin Medicana Konya Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş olduğu belirlendi. Ankara\'da oturan ve Diyarbakır\'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı Ertaş\'ın, görev yaptığı hastaneye nöbete gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ KAZADA YARALANDI

Tren kazasında yaralananlar arasında KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Dr. Bülent Bingöl, Dr. Özlem Tekdemir Dökeroğlu ve misafir öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan\'ın yaralandığı ve Ankara\'da hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

TREN SEFERLERİ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Kaza nedeniyle Konya\'dan Ankara gidicek olan saat 09.15 ve 11.30 seferleri iptal edildi. Saat 14.10\'daki seferin ise yapılacağı belirtildi.



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