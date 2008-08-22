Konya'ya 4 yılda 100 milyon fidan

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği" kapsamında en fazla ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak bölgelerin başında Konya geliyor.



Konya Çevre ve Orman Müdürü Nuri Kunt, Konya'daki toplam orman varlığının 492 bin hektar olduğunu belirterek, bunun 353 bin hektarının bozuk orman olarak nitelendirildiğini söyledi. Bu orman varlığının mevcut haliyle yeterli olmadığını ifade eden Kunt, bu yüzden son yıllarda ağaçlandırma konusunda yoğun çalıştıklarını bildirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği ile bu çalışmaların daha da hızlandığını dile getiren Kunt, şunları kaydetti:

"Bu eylem planı çerçevesinde ülkede toplam 2 milyon 300 bin hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları yapılacak. Çalışmaların 2012 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu çalışmada en büyük görevi Çevre ve Orman Bakanlığı üstlenecek, ancak diğer kurum ve kuruluşlar da destek verecek. Amaç ülkede bozulan ormanları rehabilite etmek ve yeşil alanları artırmak. Ülkede en fazla ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak bölgelerin başında Konya geliyor."



Eylem planı kapsamında Konya'da 2008-2012 yılları arasında 73 bin 600 hektar alanda çalışma yapılacağını dile getiren Kunt, 56 bin 400 hektarda rehabilitasyon, 5 bin 900 hektarda erozyon kontrolü, 1100 hektarda mera ıslahı ve 10 bin 200 hektarda ise ağaçlandırma yapılacağını bildirdi.



İl Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak yılda 14.5 milyon fidan üretimi yaptıklarını belirten Nuri Kunt, "Her yıl müdürlük olarak 8-9 milyon fidan dikimi yapıyoruz. 2-3 milyon adet de Orman Bölge Müdürlüğü yapıyor. Bunların haricinde kamu kurum ve kuruluşları ile elle tohumlama yöntemi de ele alındığında yılda yaklaşık 25 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu, önümüzdeki 4 yılda 100 milyon fidan anlamına geliyor" dedi.



Konya Çevre ve Orman Müdürü Kunt, ağaçlandırma çalışmalarının Akşehir'den başlayacağını ve Doğanhisar, Ilgın, Derbent, Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent ve Hadim çevrelerindeki ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılacağını ifade ederek, "Dikilen fidanlar için sulama sistemi oluşturulması çok zor. Bu yüzden orman alanları tercih ediliyor. Fidanlar yağmurdan maksimum faydalanılacak şekilde yapılacak düzenleme sayesinde yetişecek. Yağmurdan en iyi şekilde yararlanmak için teraslama çalışmaları yapılacak" diye konuştu. Ağaçlandırma ve rehabilitasyon ile Konya çevresinin yeşil görünümünün artacağını vurgulayan Kunt, ormanlaşmanın yağışları beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.

