Konyasporlu Uğur Demirok: "Galibiyeti hak ettik"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



ATİKER Konyaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Sezon başında Trabzonspor\'dan transfer edilen Uğur Demirok, Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Uğur Demirok, “Olması gereken mücadeleyi yaptık. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Maçın başlarında baskı yapacaklarını biliyorduk. O baskıyı yaptığımız paslarla çok güzel kırdık. İkinci yarı biraz üzerimize geldiler. Ama bizde kontra ataklardan 2 ya da 3\'üncü golü bulabilirdik ancak olmadı. Sezonun 4\'üncü maçı ve bu maçta gol yemediğimiz için bence sevinçliyiz. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman inşallah böyle oynarız. Diğer maçlarımıza da baktığımızda rakiplere çok fazla pozisyon vermemiştik. Duran toplardan ve yan toplardan golleri yemiştik. Bu maçta yan toplarda sağlam durduk. Normalde de pozisyon vermedik. Böyle savaştığımız, mücadele ettiğimiz sürece iyi işlere imza atar ve inşallah iyi sonuçlarda alırız” dedi.

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