Konyasporlu Skubic: "Galibiyeti kaçıran taraf bizdik"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



ATİKER Konyaspor\'un Galatasaray karşısında beraberlik golünü atan Nejc Skubic, galibiyetini kaçıran tarafın kendilerinin olduğunu söyledi.

Galatasaray karşısında penaltı atışını gole çevirerek takımına 1 puanı getiren isim olan başarılı sağ kanat oyuncusu Nejc Skubic, galibiyetini kaçıran tarafın kendilerinin olduğunu ancak 1 puan aldıkları için de mutlu olduklarını söyledi.

Kulubün internet sitesine açıklamalarda bulunan Skubic, penaltı pozisyonu ile ilgili şunları söyledi: \"Pozisyonda Amir gerçekten güzel bir pas verdi. Ceza sahası içerisinde rakibin yaptığı hareketle yerde kaldım. Pozisyon penaltı oldu ve sonrasında da beraberliği yakaladık.\"

AYKUT HOCA POZİTİF ENERJİ GETİRDİ

Maçın genel bir değerlendirmesini de yapan Skubic, \"1 puan aldığımız için mutluyuz. Ama oyunun geneline bakıldığında galibiyeti kaçıran tarafın biz olduğunu herkes gördü. Hocamız, gelişi ile birlikte takıma çok pozitif bir enerji getirdi. 3 gün gibi kısa bir sürede fazla bir çalışma imkanımız olmadı. Ama zaten oyuncularımızın birçoğu hoca ve ekibini daha önceden tanıyordu. Bunun takımımıza gerçek anlamda olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Bu pozitif durumun etkilerini ilerleyen haftalarda daha fazla göreceğimize ve karşılığında da puanlar toplayacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

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