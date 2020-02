Konyasporlu Selim Ay: "Sergen Yalçın'ın gelişi dönüm noktasıydı"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor\'un başarılı defans oyuncusu Selim Ay, Süper Kupa ile başladıkları sezonda sıkıntılar yaşadıklarını, son haftalarda gösterdikleri performansla ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Süper Kupa\'nın kazanılmasının ardından istemedikleri bir sezon geçirdiklerini ifade eden Selim Ay, \"Sezona Süper Kupa ile iyi başladık. Ama istemediğimiz bir sezon ortası oldu. Hem içeride hem de dışarıda bayağı zorluklarla mücadele ettik. Ama bizim için bu sezonun nasıl başladığı değil nasıl bittiği önemliydi. Çok da iyi bitirdik diyemeyiz. Ama zorlukların karşısında zorluklara rağmen sezonu iyi bir yerde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Ama hiçbir zaman mücadeleden, inancımızdan ve birlik beraberliğimizden vazgeçmedik\" dedi.

\"3 AYDA KAOS ORTAMINA GİRİLDİ\"

Değişim süreçlerinin herzaman sancılı ve zor olduğunu ifade eden Ay, \"Geçen sene bittikten sonra ve bize \'Bundan sonra hedef ne?\' diye her soru sorulduğunda biz aslında yaşadığımız durumla ilgili uyarıları önceden vermeye çalıştık. Neden bu uyarıları vermeye çalıştık. Ben kendi açımdan baktığımda önceden görmüşlükten veya tecrübe edilmişlikten dolayı değil bu durum. Her zaman bir değişim ve yenilenme sürecinde iyi de olabilirsiniz, kötü de olabilirsiniz. Yeni bir hoca geliyor, yeni bir sistem oluyor, yeni arkadaşlar dahil oldu aramıza. Tabii bütün bunlar bizim açımızdan kolay olmadı. Bunun üstesinden gelmenin zor olacağını biliyorduk. Ama bu kadar zorlanacağımızı bizde tahmin etmemiştik. Yaşananlarla birlikte 3 yılda aşılan kaos ortamından 3 ayda yeniden bir kaos ortamının içine girildi. Ve bu kötü durumdan sadece inanmakla, birlik beraberlikle çıkılırdı. Bunun farkındaydık\" dedi.

\"LİGDE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ\"

Ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Ay, \"Sergen hoca ilk geldiğinde bizlere \'Geçmişte ne yapıldığının artık bir önemi yok. Bu saatten sonra sadece önümüzdeki maçlara birlikte hazırlanıp inanacağız. Biz gerekeni yapacağız ve onun sonucunda inşallah ligde kalacağız\' diye bize söylemişti. Ve Sergen hoca geldikten sonra sadece önümüzde oynayacağımız maçlar ve sadece kazanılmak düşünülerek Atiker Konyaspor\'u her zaman olması gerektiği Süper Lig\'de bırakma adına mücadelemize başladık. Bu hedefimizde de başarılı olduk. Bunun içinde çok mutluyuz. Bu sene olanlardan ve yapılanlardan hem biz hem de Konya şehri umarım bir ders çıkartmışızdır. İnşallah bundan sonra bu hatalara bir daha hiç kimse düşmeden ve Atiker Konyaspor\'u da bir daha bu durumlara düşürmeden inşallah daha da iyi yerlerde göreceğiz\" diye konuştu.

\"SERGEN HOCANIN GELİŞİ DÖNÜM NOKTASIYDI\"

Sergen Yalçın\'ın takımın başına gelmesinin bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Selim Ay, \"Bizim adımıza sezon içerisinde birçok dönem noktası olabilecek olaylar oldu. Ama bence Sergen Hocanın gelişiydi. Çünkü kendisi bu konuda hem başarılı hem de özgüveni yüksek bir hoca. İstediklerini yapmaya başladık. Özgüvenimiz yeniden yerine geldi. 5 maçta gol yemedik. Özgüven olduğu zaman istediğin her şey daha da rahat gerçekleşebiliyor. Bunu da görmüş olduk. Ama \'Birlikte Başaracağız\' sloganı vardı. Bu gerçekleşmiş oldu. Son haftalarda taraftarlarımız bize inanılmaz destek oldu. Zor haftalarda güçlü karakterler ve güçlü inanmışlıklar ortaya çıkması lazımdı. Bu konuda taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Allah\'ın izniyle kötü giden bir sezonun sonunu güzel bitirdik. İnşallah Atiker Konyaspor olarak bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız ve yaşamayız\" ifadelerini kullandı.

