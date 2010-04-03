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Yaşam

Konyasporlu Poljac'ın durumu ciddi

Konyasporlu oyuncu Branimir Poljac'ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliğinde zedelenme olduğu belirtilerek, felç kalma olasılığının bulunduğu bildirildi.

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Konyasporlu oyuncu Branimir Poljac'ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliğinde zedelenme olduğu belirtilerek, felç kalma olasılığının bulunduğu bildirildi.


Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Kalkan, trafik kazasında yaralanan Konyaspor'un Hırvat asıllı Norveç vatandaşı futbolcusu Branimir Poljac'ın durumuyla hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Dün saat 22.00'de ameliyata alınan Poljac'ın ameliyatının sabah 04.00 sıralarında bittiğini ifade eden Kalkan, ''Omurgasında kırık ve çatlak var. Kırık kemiğin yerine ameliyatla yeni kemik ilave ettik. Vidalarla omurgayı sağlamlaştırdık'' dedi.

''Poljac'ta omurilik zedelenmesi tespit edildi'' diyen Doç. Dr. Kalkan, ''Her 2 bacağında da felç var, kollarında da kısmi felç durumu bulunuyor. Oyuncunun felç kalma olasılığı var. Ancak bu durum önümüzdeki günlerde netleşecek'' şeklinde konuştu.


Kaza

Poljac'ın içinde bulunduğu 42 BN 419 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Mobilyacılar Üst Geçiti'nde bariyerlere çarparak, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşmüş, araçta bulunan Konyasporlu futbolcu Branimir Poljac ve kardeşi Mario yaralanmıştı.

Durumu ağır olan Poljac, Meram Tıp Fakültesinde tedavi altına alınmıştı.



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