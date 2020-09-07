Konyasporlu kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra 3 aydır hastanede tedavi gören Konyaspor'lu kaleci Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, Haziran sonunda Alanya'da denize girerken boğulma tehlikesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. 18 yaşındaki Mustafa'nin yaklaşık yaklaşık 3 ayın sonunda yaşamını yitirdi.

Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."