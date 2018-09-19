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Spor

Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı

Etkinliğe Adis Jahovic, Deni Milosevic, Mustapha Yatabare, Amir Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun katıldı

19 Eylül 2018 21:20

Atiker Konyasporlu futbolcular, muharrem ayı dolayısıyla kent meydanında aşure dağıttı.

Selçuklu Belediyesi Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Adis Jahovic, Deni Milosevic, Mustapha Yatabare, Amir Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun katıldı.

Futbolcular etkinliğin yapıldığı alana gelirken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra tezgah başına geçen futbolcular, alandaki vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlik süresince vatandaşlar, ikram edilen aşurenin ardından futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Günbaş, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor olarak her zaman sosyal projelerin içerisinde olduklarını söyledi.

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