Konyasporlu futbolcudan Takvim muhabirine: Alçakça bir saldırı; cinsel tercihimi anlatmaktan ar ederim

Süper Lig’de Konyaspor forması giyen Ali Turan, Takvim gazetesinin ‘Saklambaç’ ekinde Doğan Savaş imzası ile çıkan ve 10 gün önce ayrıldığı eşi Rana Altıntaş ile boşanma sebebinin eşcinsel olması olduğu yönündeki habere sosyal medya üzerinden yayımladığı yazıyla cevap verdi.

Ali Turan’ın, boşandığı eşi Rana Altıntaş’a “Kendimi erkek gibi hissetmiyorum” dediği iddiasının yer aldığı haber için, “Saklambaç’ta Doğan Savaş imzası ile yayımlanan alçak bir saldırının hedefi oldum. Bu saldırıda benim ağzımdan hiç kullanmadığım bir cümle kullanılmış gibi ifade edilmiş” açıklamasını yapan Turan; "Kendimi, cinsel tercihimi anlatmaktan ar ederim. Ancak geçmiş yaşantım en büyük delilimdir” dedi.

Ali Turan’ın açıklaması şöyle:

“Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının dikkatine,

Malumunuz olduğu üzere 2015 yılında sizlerin de huzurunda yapmış olduğum bir evlilik teklifi ile hayatımı Rana Altıntaş ile birleştirmiştim.

Her evlilikte olabileceği gibi bizim evliliğimizde de mahkemece şiddetli geçimsizlik olarak tanımlanan birtakım anlaşmazlıklar meydana geldi ve mahkemece gizlilik kararı verilen bir yargılama neticesinde boşandık.

Aile kurumu, kadın erkek ilişkileri, doğup büyüdüğüm coğrafya gereği bağlı olduğumuz değerler silsilesi nedeni ile ne evliliğim hakkında ne ayrılığım hakkında en ufak bir beyanım olmadı.

Ancak bugün Takvim gazetesinin bir eki olan Saklambaç’ta Doğan Savaş imzası ile yayımlanan alçak bir saldırının hedefi oldum. Bu saldırıda benim ağzımdan hiç kullanmadığım bir cümle kullanılmış gibi ifade edilmiş. Haber başlığından başlamak üzere tamamı yalan ve çarptırmalarla dolu birtakım ifadeler kullanılmıştır.

Bu suçu işleyen başta adı geçen muhabir olmak üzere tüm şüpheliler gerekli cezaya çarptırılacaktır. Buna ilişkin başvurularımız derhal bu sabah yapıldı.

Ayrıca ibreti alem olsun diye, insanların izzeti nefsi ile oynanmasının bu kadar kolay olmadığını göstermek adına bu işin müsebbiplerine tazminat davası da açacağımı sizler aracılığı ile paylaşmak isterim.

Kendimi, cinsel tercihimi anlatmaktan ar ederim. Ancak geçmiş yaşantım en büyük delilimdir.

En derin saygı ve hürmetlerimle Ali Turan”

Rana Altıntaş: Yazılanlar doğru değil

Ayrıca Ali Turan’ın Hürriyet’e konuşan eski eşi Rana Altıntaş, şunları kaydetti:

“Biz sessiz sedasız boşandık, hatta yayın yasağı da vardı. Yazılanlar doğru değil. Benim mahkemede böyle bir talebim olmadı. Böyle bir haber ile gündeme geldiğimiz için çok üzgünüm, en çok da eski eşim için üzüldüm."

Takvim’in ‘Saklambaç’ ekinde Doğan Savaş imzasıyla yayımlanan haberin bir kısmı şöyle:

A.T, eşine "Ben artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum" diyerek istediğini anlattı. Bu itiraf üzerine şoke olan genç kadın, hemen dava açtı. Hatta hakimden "Eşim gay olduğunu söyledi. Bu yönde rapor alınsın" diyerek boşanmanın buna göre kararlaştırılmasını talep etti. Ancak bu isteği, mahkeme tarafından reddedildi.

Hakim, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle de evliliği resmen bitirdi. Magazin aleminde herkesin dilinde olan bu boşanmanın bir süre önce gerçekleştiği kaydedildi.

Deniz Seki ile sevgiliydi

34 yaşındaki Ali Turan, bir dönem şarkıcı Deniz Seki ile sevgiliydi. 2015'te boğaz manzaralı bir otelde evlenen Rana Altıntaş-Ali Turan çifti, 10 gün önce boşandı.