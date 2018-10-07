Konyaspor'dan Beşiktaş ile oynanan U21 maçıyla ilgili açıklama (Geniş haber)

KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, resmi internet sitesinden U21 takımının Beşiktaş U21 takımıyla ilgili maç sonrası yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada \'Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız.\'\'

Atiker Konyaspor U21 takımının 3-2\'lik üstünlüğü ile sona eren Beşiktaş U21 takımıyla oynadığı maçın ardından gerginlik yaşandı. Kulübün resmi internet sitesinen gerginlikle ilgili yapılan açıklamada Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa ligindeki Malmö maçının ardından kente geldiğini ve tüm misafirperverliğin gösterildiği belirtildi. Bugün U21 takımlarının oynadığı maçın ardından yaşanan gerginlikle ilgili de \'\'Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda, olayların başlangıcının müsabakanın 76\'ncı dakikasında oyundan atılan Beşiktaş U21 Teknik Sorumlusu Yasin Sülün’ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır. Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz\" denildi.

Olaylara karışanlar hakkında idari disiplin soruşturmasının yapılacağı belirtilen açıklamada, \'\'Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibarıyla ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız\" denildi.

Olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumlusunun teknik direktör Yasin Sülün olduğu belirtirilerek, \'\'Teknik Sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübü\'nün göstereceği hassasiyeti yakından takip edileceği edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz.\'\'

Atiker Konyaspor yöneticileri, olayın ardından Beşiktaş U21 takımının kamp yaptığı otele giderek teknik direktör Yasin Sülün\'e yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülerini bildirdi ve çiçek verdi.

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