Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımladı. Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocamana'a destek verirken, yaşananların yanlış olduğunu belirtti.

Konyaspor Kulübü'nün "Aykut Kocaman bizim baş tacımızdır" başlığıyla yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Trabzon’da herkesin gözleri önünde ilginç hadiseler yaşandı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman maç önü konuşmasında rakip takımın resmi sitesinden yapılan açıklamalara ve akabinde başlatılan algı operasyonlarına dikkat çekerek hakemin bu gelişmelerden ne kadar etkileneceğini sorguladı. Bu konuyla ilgili geniş açıklamayı ilgili arkadaşlarımız yaptı.

"Trabzon deplasmanında hem sahada hem de saha dışında yaşadıklarımız bir utanç vesikası olarak karşımızdadır. Maç öncesi deplasman otobüslerimizin taşlanması ve camlarının kırılması kabul edilemez. Onca taraftarın bu hava koşullarında kırık camlarla seyahat etmelerine hangi insan evladının vicdanı kabul eder. Üstelik bu olayın stadyumun içinde yaşanması ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur.

"Her şeyden önemlisi, herkesin hayretler içinde izlediği ve sonucunda hiç hak etmeyen bir kulübün küme düştüğü bir sezonun ardından, bugün rakip takımın tribünlerinin tamamının teknik direktörümüz Aykut Kocaman’a fütursuzca saldırmaları tam anlamıyla trajikomedidir. Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı, birikimiyle bu ülkenin en değerli spor adamlarından biridir ve bizim de baş tacımızdır. Her zaman olduğu gibi sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Şiddetle reddettiğimiz, kendilerine iade ettiğimiz ve maç boyunca devam eden toplu saldırıyla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanacağını da yakından takip edeceğiz."

Öte yandan Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta hakem Mete Kalkavan'ın kendini, Trabzonlulara affettirmek istediğini ve bu minvalde aldığı kararlarla takımı rahatlattığını savundu.

Çınar, hakem Kalkavan'ın, maçtan önce farklı platformlarda yapılan algı operasyonlarından etkilenmediğine ve iyi niyetli olduğuna kimsenin kendilerini inandıramayacağını söyledi.

Çınar, "Tüm Türkiye’nin gözleri önünde bir hakem, resmen bir kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamayla tehdit edilmiş, ardından büyük bir öfke operasyonu başlatılmıştır ve operasyonun hedefindeki hakem bu tehdit karşısında maalesef dik duramamıştır." diyen Çınar, "Kısacası Mete Kalkavan'ın Trabzon maçındaki yönetimi tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının yolunu açmıştır. Hal böyleyken, müsabakanın hakeminin kararları ve maç öncesinde yaşananlar göz önüne alındığında, bundan böyle bütün kulüpler bu açıklamadan cesaret alarak, baskı kurmak istedikleri hakemlerin üzerine bu şekilde korkmadan gideceklerdir. Çünkü ortada bu strateji izlenerek alınan puanlar, yanlı ve yanlışlarla dolu bir yönetim mevcuttur" değerlendirmesinde bulundu.