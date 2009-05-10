Konyaspor'da umutlar tükenmedi



Konyaspor basın sözcüsü Nadir Avcan, çıkmadık candan umut kesilmediğini, kendileir için hayati önem taşıyan 3 maç yapacaklarını söyledi.



Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nadir Avcan, ligde bulundukları yerin kendilerini üzdüğünü, ancak çıkmadık candan umut kesilmeyeceğini belirtti.



Avcan, UEFA Kupası'na katılmayı hedefleyen ve ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan Bursaspor'a karşı, 4 önemli oyuncularından yoksun oynamalarına karşın ilk yarıda iyi bir futbol sergilediklerini belirtti.



İkinci yarıda talihsiz bir gol yediklerini ve geriye düştüklerini, son dakikalarda gelen gollerle sahadan 3-0 yenik ayrıldıklarını ifade eden Avcan, ''Maç öncesi önemli eksiklerimiz vardı. En azından bir puan alarak Konya'ya dönmek ve bir an önce rahatlamak istiyorduk. Ancak farklı şekilde mağlup olduk'' dedi.



Avcan, farklı yenilginin takımın moralini bozduğunu belirterek, son haftalara girilirken atılan ve yenilen her golün öneminin çok büyük olduğunu, bu nedenle Bursaspor'dan yedikleri 3 golün kendilerini fazlasıyla üzdüğünü söyledi.



Bu maçı unutmak istediklerini dile getiren Avcan, ''Bu maçı en kısa zamanda unutmalıyız. Puan sıralamasında kötü bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yeri kesinlikle hak etmiyoruz. Buradan çıkmak kendi elimizde. Çıkmadık candan umut kesilmez. Bizim için hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Bu maçların ilkini önümüzdeki hafta kendi saha ve seyircimizin önünde Eskişehirspor ile yapacağız. Rakibimiz de düşme korkusu yaşıyor. Maç, iki takım için de zor geçecek. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmak ve umutlarımızı son iki haftaya taşımak istiyoruz.'' diye konuştu.



