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Spor

Konyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı

20 Haziran 2018 13:30

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'un 2\'nci Başkanı Selçuk Aksoy, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor,  en son Trabzonspor\'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile  görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2\'nci Başkanı Selçuk Aksoy, \'\'Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun\" dedi.

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