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Spor

Konyaspor'da ligde kalma sevinci

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'un sahasında Beşiktaş'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi

14 Mayıs 2018 00:47

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor\'un sahasında Beşiktaş\'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 36\'e yükselten Atiker Konyaspor, maçın ardından kümede kalmak için Osmanlıspor-Beşiktaş maçının skorunu beklemeye başladı. Yeşil beyazlılar bu akşam oynanan ve Beşiktaş\'ın Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe maçını beklemeden ikili averajla ligde kalmayı garantiledi. Yeşil beyazlılar ligde kalmanın mutluluğunu yaşarken, takım kaptanı Ali Turan sosyal meyda hesabında, \'Çok şükür\' yazısını paylaştı. 

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