Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in son hafta maçında deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, 3 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman top çalma mücadelesi ile devam etti. Antremanda kaleci Serkan Kırıntılı takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Sezonun ilk maçında sakatlanan ve tedavisi süren Traore ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenman sırasında oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

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