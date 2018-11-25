Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi başladı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman, salonda yapılan çalışma ile başladı. Galasataray karşısında ilk 11\'de forma giyen oyuncular salon çalışmasının ardından yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Selim Ay ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

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- Antrenmandan detaylar

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