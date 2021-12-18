Konyaspor uzatmalarda kazandı, zirve takibini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 90+2. dakikada bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olarak giren İlhan Palut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmadadan 3 puanla ayrıldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 90+2. dakikasında Endri Çekici, takımına galibiyeti getiren golü attı. Konya ekibi, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 33 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor, lider Trabzonspor'u 2. sıradan 9 puan farkla takibini sürdürdü.. Fraport TAV Antalyaspor ise haftayı 21 puanla tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, ligdeki son 8 maçının 6'sını kazanırken, sadece 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İki takım arasındaki bundan önceki 3 maç da 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı.