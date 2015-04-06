Konyaspor, Trabzonspor’a geçit vermedi: 1-0

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olarak bu hedefinde ağır bir darbe aldı. Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 73. dakikada Bosingwa kendi kalesine attı. Bu galibiyetle yeşil beyazlı ekip 34 puanla 9. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise deplasmandaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü ve 43 puanla 6. sırada yer aldı.

STAT: Torku Arena

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre İyisoy, Aleks Taşçıoğlu

TORKU KONYASPOR: Kaya - Ömer Ali, Vukovic, Ali Turan, Fuchs, Mehmet Güven, Uğur İnceman, Ali Çamdalı (Dk.35 Kenan Özer), Djalma (Dk.89 Volkan), Torje (Dk.85 Kokaloviç), Rangelov

TRABZONSPOR: Hakan - Salih Dursun (Dk.84 Waris), Bosingwa, Uğur Demirok, Mustafa, Medjani, Fatih, Özer (Dk.88 Sefa), Soner (Dk.54 Erkan), Deniz, Cardozo

GOLLER: Dk.73 Bosingwa (kendi kalesine) (Torku Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Ali Turan, Dk. 79 Djalma, Dk. 82 Rangelov (Torku Konyaspor), Dk. 36 Özer, Dk.45+1 Fatih, Dk. 56 Mustafa (Trabzonspor)

Trabzonspor için polis teyakkuza geçti

Dün Çaykur Rizespor maçının ardından Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesinin silahlı saldırıya uğraması sonucu polis, Trabzonspor için adeta teyakkuza geçti. Hürriyet’te yer alan habere göre, polis, futbolcular ve teknik heyetin otelden ayrılacağı saatlerde otel çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Futbolcular ve polis, çevik kuvvet polisi tarafından oluşturulan güvenlik koridoru içinde otelden çıkıp, takım otobüsüne bindi. Takım otobüsü, 2'si motorize, 1'i çevik kuvvet olmak üzere 8 polis ekibi eşliğinde, yaklaşık 5 kilometre ilerideki Büyükşehir Belediye Torku Arena'ya getirildi.