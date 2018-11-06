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Spor

Konyaspor maçında, Ankaragücü taraftarı tribündeki yerini alamayacak

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçta, misafir takım taraftarının tribüne alınmaması yönünde karar alındı

06 Kasım 2018 18:14

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçta, misafir takım taraftarının tribüne alınmaması yönünde karar alındı.
Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor, Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü\'nü konuk edecek. Maç öncesi bir araya gelen İl Spor Güvenlik Kurulu yaptığı toplantıda, misafir takım seyircisinin tribüne alınmaması yönünde karar aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"10 Kasım Cumartesi  günü Konya’da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Ankaragücü müsabakasına misafir takım seyircisinin alınmaması, 30 Kasım Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor- Alanyaspor müsabakasında, misafir takım seyirci tribününe Alanyaspor Passolig kartı olmayan futbolseverlerin alınmamasına karar verilmiştir\" denildi.

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