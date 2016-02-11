Konyaspor karşısında öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Torku Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 1-0 önde giden Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra 2-1 geriye düştü ve tur için sahasında büyük bir yara aldı.

Express Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş ile Torku Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta Torku Konyaspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. Ligde iyi performansını sürdüren Beşiktaş kupada da etkin futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaş devreye Andreas Beck, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Mario Gomez gibi as oyucularını yedek oturtarak başladı. Yeni transfer kaleci Boyko ise mücadeleye ilk 11'de başladı.

Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergiledi. Beşiktaş geliştirdiği ataklarında ilk yarıda golü bulmayı başardı.

31. dakikada sağ kanattan Ricardo Qauresma'nın ortasında arkda direkte topla buluşan Cenk Tosun yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca devre 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Quaresma'dan orta-şut karışımı bir vuruş geldi. Kaleci Kaya Tarakçı topa iki hamlede sahip oldu.

55. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında kaleci Kaya topu almak için yükseldi. Altı pasın içinde Cenk Tosun'un müdahalesi ile kaleci yerde kaldı. Maçın hakemi Tolga Özkalfa düdüğünü çalmayınca bir karambol yaşandı. Anca kaleci topa sahip oldu. Bu pozisyon sorası Konyasporlu futbolcular kısa süreli maçın hakemine itirazlarda bulundu.

65. dakiakda Torku Konyaspor kontra atak yakaladı. Ceza sahsı yayına yakın bölgede yeni tranfer Marcelo rakibi yere indirince Tolga Özkalfa direkt kırmızı kartını çıkardı ve Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Tehlikeli yerden serbest vuruş kazanan konuk ekip 65. dakikada Bajic'in harika vuruşu ile skoru 1-1'e getirdi.

Torku Konyaspor 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı ataklarını sıklaştırmaya başladı. Dimitar Rangelov'un net pozisyonunu kaleci Boyko kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Torku Konyaspor Volkan Fındıklı'nın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş konuk ekibe 2-1 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur için büyük bir avantajı kaybetti.