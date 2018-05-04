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Spor

Konyaspor kafilesi Kastamonu'da

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 32’nci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı mücadele öncesi Kastamonu'ya gelen Atiker Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, taraftarlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı

04 Mayıs 2018 19:58

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'in 32’nci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı mücadele öncesi Kastamonu\'ya gelen Atiker Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, taraftarlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı. 
Kastamonu Havalimanı\'na özel uçakla gelen Konyaspor kafilesini taraftarlar karşıladı. Kastamonu Havalimanı\'nda teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar özellikle Samuel Eto\'o ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Konyaspor kafilesini taşıyan otobüs Kastamonu’dan ayrılarak Karabük’e hareket etti.

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