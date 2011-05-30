-KONYASPOR FİFA'YA İTİRAZ EDECEK KONYA (A.A) - 30.05.2011 - UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar ve hukukçulardan oluşan heyet, Konyaspor'a verilen 2 yıl transfer yasağı cezasıyla ilgili görüşmelere başlamak için yarın FIFA'nın genel merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentine gidiyor. Konyaspor Kulübü Başkanı Karapınar, FIFA'nın kendilerine getirdiği transfer yasağını anlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesi konusunda onlarca hatta yüzlerce kulübün, benzer sorunlar yaşadığını ancak hiçbirisine Konyaspor gibi ceza verilmediğini iddia eden Karapınar, şöyle konuştu: ''Bu karara gerekçe olarak neyi baz almışlar onu çok merak ediyoruz. Konyaspor'un FIFA'da bu kararın alınmasına yol açacak olumsuz bir tane dosyası yok. Transfer yasağı mutlaka kalkmalı. Yarın UEFA Asbaşkanımız Sayın Şenes Erzik ve Federasyon Başkanımız Mahmut Özgener'in de bulunduğu çok güçlü bir heyetle FIFA ile görüşmek için Cenevre'ye gideceğiz. Bu görüşmelerden Konyaspor ve Türk futbolu adına olumlu bir kararın çıkacağını umut ediyorum.'' Kararın emsal teşkil edeceğine ve tüm kulüpleri olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Karapınar, dolayısıyla meselenin sadece Konyaspor'un değil Türk futbolunun meselesi olduğunu bildirdi. Karapınar, futbolcuları Milos Mihajlov'a geçmişe dönük alacağı olan cezanın mutlaka ödeneceğini, bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydederek, ''Biz bütün enerjimizi transfer yasağının kaldırılması için harcayacağız. Bu yanlış kararın CAS'dan döneceğine de inanıyoruz'' diye konuştu. FIFA, Konyaspor'a 2007-2008 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Sırp futbolcu Milos Mihajlov'a geçmişe dönük alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 2 yıl transfer yasağı getirmiş ayrıca Milos'un faiziyle birlikte alacağı olan 500 bin Avro'nun ödenmesini istemişti.