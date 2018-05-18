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Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

18 Mayıs 2018 00:58

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik diektör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 6’ya 2 ve dar alanda taktik oyunun ardından yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Antrenman öncesinde tesislere gelen Nalçacı Gençlik Taraftar Grubu üyeleri oyunculara üzerinde çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu sweatler hediye ederken, Sergen Yalçın’a da takımın ligde kalmasındaki katkılarından dolayı çiçek verdiler.

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