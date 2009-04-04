Konyaspor evinde güldü



Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, son sıradaki Hacettepe'yi sahasında 2-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor, sahasında son sıradaki Hacettepe'yi ağırladı.



Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım, 14. dakikada Kratochvil'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra da rakibinden daha üstün bir oyun sergileyen Konyaspor, Serhat'ın 40. dakikada topu filerle buluşturmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve ilk devreyi de 2-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın iki yarısında oyunu kontrol eden Konyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



KONYASPOR: 2 - HACETTEPE: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Meral, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Konyaspor: Oğuzhan, İsmail Güldüren, Kratochvil, Cihan, Musa, Mehmet Çoğum, Ayman, Fahri, Bülent, Serhat Akın, Veysel

Hacettepe: Recep Bilir, Orhan, Tolga, Ümit Bozkurt, Selçuk, Adnan, Kadir, Lika, Tozo, Ümit Tütüncü, Zoko

Goller: Dk. 14 Kratochvil, Dk. 40 Serhat Akın (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada sağdan gelişen Hacettepe atağında, Orhan'ın defansın arkasına attığı uzun pasta Zoko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Oğuzhan topu ayaklarıyla uzaklaştırarak, tehlikeyi büyümeden önledi.



10. dakikada Fahri'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Bülent'in yatarak vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.



14. dakikada Bülent'in sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte bekleyen Veysel, topu müsait durumda bekleyen Kratochvil'in önüne indirdi. Arka direkte topla buluşan Kratochvil, düzgün bir vuruşla Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



16. dakikada Konyaspor defansında Kratochvil'in hatasında Ümit Tütüncü, ceza sahası içerisinde topu önünde buldu. Tütüncü'nün şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



32. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Zoko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



40. dakikada İsmail Güldüren'in sağdan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Topu önünde bulan Serhat Akın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0



Maçın ilk yarısını Konyaspor 2-0 önde tamamladı.