Konyaspor'dan Ryan Babel açıklaması!

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Fatih Özgökçen, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, Ryan Babel transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Konyaspor ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap veren başkan Fatih Özgökçen, "Bu iddiayı ben de basından duydum" dedi ve şunları ekledi:

"Ryan Babel ile alakalı durumu ben basından öğrendim. Bizim ne öyle bir girişimimiz var ne de öyle bir transfer amacımız, hedefimiz var. Ryan Babel’i belki Konyaspor’a yakıştıranlar olmuştur ama bizim öyle bir düşüncemiz yok net bir şekilde."

Ryan Babel'in sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek.