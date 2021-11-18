T24 LogoT24 Logo
Spor

Konyaspor'dan Ryan Babel açıklaması!

Ryan Babel'in sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek

18 Kasım 2021 09:04

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Fatih Özgökçen, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, Ryan Babel transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Konyaspor ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap veren başkan Fatih Özgökçen, "Bu iddiayı ben de basından duydum" dedi ve şunları ekledi:

"Ryan Babel ile alakalı durumu ben basından öğrendim. Bizim ne öyle bir girişimimiz var ne de öyle bir transfer amacımız, hedefimiz var. Ryan Babel’i belki Konyaspor’a yakıştıranlar olmuştur ama bizim öyle bir düşüncemiz yok net bir şekilde." 

Ryan Babel'in sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek.

galatasarraykonyasporryan babelaçıklamatransferbaşkanfatih özgökçen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24