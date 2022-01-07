Konyaspor'dan İlhan Palut'a yeni sözleşme

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesinin 2023/24 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, İlhan Palut'un sözleşmesiyle ilgili birçok haber çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an beklenen an geldi. İnşallah bu atacağımız imzayla hocamızla 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Uzatılan bu sözleşmenin Konyaspor'umuza, şehrimize, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hocam şubattan beri burada ve benim bizzat şahit olduğum, disiplinli bir çalışmayı kendisine benimsemiş bir yapıya sahip. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de güzel sonuçlar alacak bir çalışma içerisine girecektir."

"Konyaspor Kulübü daha iyi yerlere gelecektir"

Özgökçen, Konyaspor'un 2021-2022 sezonunun ilk yarısını başarılı kapattığını belirterek, "Henüz sonuçlanmış herhangi bir başarı söz konusu değil. Burada 19 maçlık periyot içindeki bir durum söz konusu. Ligin tamamı 38 maçtan ibaret." ifadelerini kullandı.

Fatih Özgökçen, ikinci yarıdaki 19 maça da aynı azimle hazırlanacaklarını vurgulayarak, taraftarın desteğini istedi.

Sezon başında mütevazı bir takım olarak yola çıktıklarını dile getiren Özgökçen, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe eminim ki Konyaspor Kulübü, daha iyi yerlere de gelecektir. Mücadele eden, pes etmeyen disiplinli bir takım oluştuğu için İlhan Palut hocamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlhan Palut: "Mücadeleye devam edip şu anki bu güzel tabloyu sürdürebiliriz"

Teknik Direktör İlhan Palut da Konyaspor'a ilk geldiği gün gibi heyecanlı olduğunu söyledi.

Palut, mizaç olarak istikrarlı biri olduğunu anlatarak, "Başladığım bir iş varsa bunu bitirene kadar mücadelemi sürdürmek isteyen bir yapım var. Bunu da hem şehir hem camia olarak benimsediğim Konya'da sürdürecek olmam benim için son derece mutluluk verici. Bu tamamen bir ekip çalışması. İnşallah el ele vermeye devam edip, inanmaya, mücadeleye devam edip şu anki bu güzel tabloyu sürdürebiliriz." şeklinde konuştu.

Sözleşmenin konuşulan bir konu olduğunu vurgulayan İlhan Palut, şunları kaydetti:

"Şahsıma olan güveni hissettiğim ve burada doğru işler yapabildiğime inandığım sürece sözleşmenin bir gün sonra bitmesi bile bir şey ifade etmez. Ben bu işin peşinde olacağım. Diğer taraftan bunun tersi bir durum oluştuğu zaman artı 5 sene de sözleşmemiz olsa benim gibi bir insan için onun çok önemi yok. Şu anda Konyaspor'da iyi işler yapıyoruz. Camiayı, şehri ben ve ekibim tamamen benimsemiş durumdayız. Ben burada sadece antrenörlük yapıyorum. Bana bu steril alan oluşturulmuş durumda. Aynı ciddiyetle iki gün sonra başlayacak lige, son derece hazır bir şekilde, geride bıraktıklarımızı ve başardıklarımızı unutarak çıkmamız lazım."