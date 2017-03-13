Konyaspor Başkanı'yla görüşen Şansal Büyüka'dan 'Aykut Kocaman' iddiası

Deneyimli gazeteci Şansal Büyüka, Konyaspor'un Başkanı Ahmet Şan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Büyüka, başkanla yaptıkları görüşmeyi beIN Sports'da yayınlanan programında, "Ahmet Şan, Aykut Kocaman ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşmeleri olduğunu söyledi. Ancak başkan 'Aykut Kocaman'ın geleceğiyle ilgili henüz bir görüşme yapmadık. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Aykut Kocaman, Konyaspor tarihinde önemli başarılara imza atmış biri. Eğer Aykut Kocaman gitmek isterse, onu en iyi şekilde uğurlarız' dedi" sözleriyle anlattı.



Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig'de 24 maçta laıdğı 23 puanla 8. sırada bulunuyor.