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Spor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman harekâtı

Aziz Yıldırım ve ekibinin mart ayında Kocaman için Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor

26 Şubat 2017 17:22

Fenerbahçe Yönetim, mart ayında sözleşme yenilemeyi düşünmediği teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine yeni isim olarak Aykut Kocaman'ı düşünüyor.

Yönetimin Kocaman fikrini futbolculardan başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere Mehmet Topal, Mosua Sow, Salih Uçan gibi isimler de destekliyor.

Henüz resmi temaslara başlamayan Aziz Yıldırım yönetiminin mart ayından itibaren Konyaspor yöneticileriyle masaya oturması bekleniyor.

Aykut Kocaman, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Konyaspor antrenmanına çıkmamıştı. Konyaspor ile Kocaman yönetimi arasında bir süredir adı konulmayan bir gerginlik de bulunuyor. 

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Aykut KocamanFenerbahçeKonyasporAziz Yıldırım

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