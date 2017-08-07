Konyaspor Başkanı Ahmet Şan: Tribünler politize olmamalı

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın galibi olan Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, maç sonu yaptığı açıklamada 'tribünlerin politize olmaması gerekliliğine' vurgu yaptı.

Kısa bir zaman önce İzmir Marşı için, "Bizim stadımız hariç tüm statlarda söyleniyor, taraftarımıza teşekkür ediyorum" diyerek tepki toplayan Şan, maçtan sonra taraftarlarının sahaya inmesini de 'yakışıksız' olarak değerlendirdi.

Ahmet Şan, maç sonu şu açıklamayı yaptı:

"Zorlu bir mücadeleydi. Sezon başı olmasına rağmen iki takım da iyi bir maç sergilediler. Beşiktaş takımını da maç sonundaki o jestinden ötürü tebrik ediyorum. Onlara Avrupa'da canı gönülden başarı diliyorum"

"İstikrar önemli. Geçiş sezonu bu sezon. Yeni hocamızla başlayacağımız bu sezonda bu kupa bize moral oldu"

"Ben konyaspor taraftarından da bu sezon sabır bekliyorum. Bu bizim açımızdan önemli. Konyaspor taraftarının Eskişehir'den sonra burada da sahaya inmesi yakışmadı. Camia olarak maalesef bize yakışmadı. Tribünler politize olmamalı. Buna vurgu yapmak istiyoruz. Futbolun değerini düşürmemek gerekiyor."