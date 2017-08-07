T24 LogoT24 Logo
Spor

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan: Tribünler politize olmamalı

Konyaspor'un başkanı Şan, yakın zamanda "İzmir Marşı" açıklaması nedeniyle tepki çekmişti

07 Ağustos 2017 02:59

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın galibi olan Konyaspor'un başkanı Ahmet Şan, maç sonu yaptığı açıklamada 'tribünlerin politize olmaması gerekliliğine' vurgu yaptı. 

Kısa bir zaman önce İzmir Marşı için, "Bizim stadımız hariç tüm statlarda söyleniyor, taraftarımıza teşekkür ediyorum" diyerek tepki toplayan Şan, maçtan sonra taraftarlarının sahaya inmesini de 'yakışıksız' olarak değerlendirdi.

Ahmet Şan, maç sonu şu açıklamayı yaptı:

"Zorlu bir mücadeleydi. Sezon başı olmasına rağmen iki takım da iyi bir maç sergilediler. Beşiktaş takımını da maç sonundaki o jestinden ötürü tebrik ediyorum. Onlara Avrupa'da canı gönülden başarı diliyorum"

"İstikrar önemli. Geçiş sezonu bu sezon. Yeni hocamızla başlayacağımız bu sezonda bu kupa bize moral oldu"

"Ben konyaspor taraftarından da bu sezon sabır bekliyorum. Bu bizim açımızdan önemli. Konyaspor taraftarının Eskişehir'den sonra burada da sahaya inmesi yakışmadı. Camia olarak maalesef bize yakışmadı. Tribünler politize olmamalı. Buna vurgu yapmak istiyoruz. Futbolun değerini düşürmemek gerekiyor."

ETİKETLER

Ahmet ŞanKonyasporBaşkanıİzmir Marşıpoliziteolmamalıaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24