Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar: Cüneyt Çakır'dan özür bekliyoruz

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçla ilgili olarak maçın hakemi Cüneyt Çakır\'dan camia olarak özür beklediklerini söyledi.

Maçta verilen kararların müsabakanın sonucunu direkt etkilediğini belirten Baydar, şöyle konuştu:

\"Sezonun ilk karşılaşması olan Trabzonspor maçında futbolcumuz Traore’nin ayak bileğinin parçalı olarak kırılmasıyla başlayan ve son olarak Demir Grup Sivasspor maçıyla zirve yapan kararlar sadece camiamızın değil Süper Lig\'i yakından takip eden bütün futbolseverlerin de haklı tepkisine neden olmuştur. Ancak Traore meselesinde olduğu gibi ne zaman haklı tepkimizi yüksek perdeden dile getirmeye çalışsak, hem başkanımız hem de kulübümüz ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Bu cezaya neden olan kişilere ise sadece 2-3 hafta maç verilmemiş ve konu kapatılmıştır. Ama bugün üzerinden aylar geçmesine rağmen biz hala Traore’den yoksun olarak maçlara çıkıyoruz. Ligin ilk maçından bugüne sayısız kere sonucu direkt etkileyen kararlar nedeniyle puan kayıpları yaşadık. Son olarak dün oynadığımız müsabakada karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’ın 1-0 öndeyken aleyhimize verdiği penaltı neden çalındığı belli olmayan düdükler kategorisinde dünya futbol tarihinde ilk sıralarda yer almaya namzet bir karar olmuştur. Meseleyi sadece bir hakem hatası olarak ele alırsak, hakemlerin hata yapmalarını normalleştirir hatta teşvik ederiz. Bir takımın kaderini değiştiren ve sonucu etkileyen böylesi kararların mutlaka bir karşılığının olması gerekmektedir\" dedi.

KENDİSİNDEN ÖZÜR BEKLEMEKTEYİZ

Cüneyt Çakır\'dan özür beklediklerini de ifade eden ve hakemliği bırakan Deniz Çoban\'ı örnek gösteren Baydar, \"Sayın Çakır’ın özellikle yurtdışında çıktığı karşılaşmaları yakından takip eden ve başarılarıyla bir Türk olarak gurur duyan camiamız var. Ancak bugün bu camia kendisinden samimi bir özür beklemektedir. Futbolcularımızın emekleri, yağmur kar kış demeden Sivas’a kadar giden taraftarlarımızın futbol sevgilerinin karşılığı, bu kararın müsebbiplerinin birkaç maç sahalardan men edilmesiyle geçiştirilmemelidir. Deniz Çoban örneği ortadadır. Cüneyt Çakır’ın böylesine büyük bir haksızlığın ardından, en azından özür dileme erdemliliğini göstermesi hakemlik müessesesinin de kalibresini yükseltecektir\'\' diye konuştu.

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