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Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar: ByLock kullanmadığım ispatlandı

Baydar, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evrağını kameralara gösterdi

28 Ağustos 2017 17:03

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, adına kayıtlı telefon hattında 'ByLock' çıktığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Baydar, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu, şirketine ait telefon hattının, bir şirket çalışanı tarafından kullanıldığının tespit edildiğini ve suçsuz olduğunun ispatlandığını söyledi.

Atiker Konyaspor Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şan'ın, ByLock kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesinin ardından, kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar hakkında da 'ByLock' programını kullandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Baydar, hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin maksatlı yapıldığını ifade ederek, "Söz konusu mecralara, tarafıma isnat edilen suçlamaları yer alır almaz savcılığa ve yetkili mercilere başvurarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve şahsımın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman FETÖ/PDY gibi illegal  hain terör örgütleri ile herhangi bir bağımının olmadığını ifade ederek gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ettim'' dedi.

"Hayatım boyunca FETÖ'yle savaştım"

DHA'nın haberine göre Baydar, soruşturma sonucu suçsuz olduğunun ortayı çıktığını belirterek, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evrağını kameralara gösterdi. 2017/39972 numaralı soruşturma evrakında Baydar adına kayıtlı telefon hattına 'ByLock' adlı program yüklendiği, söz konusu hattın Baydar adına kayıtlı olmasına rağmen Selim adlı şüpheli tarafından Ankara'da ikamet ederken kullanıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Baydar, "Hayatım boyunca bu hain FETÖ terör örgütüyle savaşmış, mücadele etmiş, hiçbir şekilde yanlarında yer almamış ve bundan sonra da tüm gücüm ve imkanlarımla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim'' dedi. 

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