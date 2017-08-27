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"Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar'ın telefonundan da ByLock çıktı"

ByLock'tan gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etmişti

27 Ağustos 2017 12:22

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da ByLock çıktığı ileri sürüldü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, geçen ay internette basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya’daki ‘Anadolu’da Bugün’ isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor’un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock’lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara’da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya’nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını ileri sürdü.

Ahmet Baydar’ın Ağustos 2016’da Konya’daki FETÖ soruşturması kapsamında ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, telefonunda ByLock programı çıkmasının ardından gözaltına alınmış, serbest bırakılmasının ardından görevinden istifa etmişti.

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