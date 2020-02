Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: "Ligde kalacağımıza inancımız tam"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, sezon sonu ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Antalyaspor maçının ardından yapılan bazı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Baydar, \"Geçtiğimiz hafta içinde Antalyaspor cephesinden ortamı germek için yapılan ve Fair Play ruhuna yakışmayan açıklamalar üzücüydü. Artık bu maçı geride bıraktık. Futbolcularımız çıktılar, rakip sahada Antalyaspor\'a pozisyon vermeden ve 90 dakika boyunca üstünlüğünü kabul ettirerek üst düzey bir mücadele ortaya koydular. Bir ara yüzde 70\'lerin üzerine çıkan topla oynama oranıyla ev sahibi takıma nefes aldırmadılar. Bu vesileyle başta teknik heyetimiz olmak üzere, bütün olumsuz gelişmelere rağmen sahada her şeyini ortaya koyan futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz.

\"FUTBOLDA KAZANMAYI VE KAYBETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK ÖNEMLİ\"

Futbolda kazanmayı ve kaybetmeyi alışkanlık haline getirmenin önemine dikkat çeken Ahmet Baydar, \"Futbolda kazanmayı ve kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmek önemlidir. Takımımız 4 haftadır kaybetmediği gibi, kalemizde de gol görmeyerek önemli bir iş başarmıştır. Aynı başarıyı ve performansı kalan müsabakalarımızda da ortaya koyacaklarından şüphemiz yok. Ancak futbolcularımızın performansını doğrudan etkileyen taraftar desteğini bu karşılaşmada da görmeyi arzu ediyoruz. Tribün desteğini arkamıza aldığımız zaman neler yapabildiğimizi en iyi taraftarımız biliyor. İmkansız diye görünen birçok maçı bu şekilde hep birlikte kenetlenerek kazandık. Şimdi yine omuz omuza verip bu sezon oynayacağımız en kritik maçlardan biri olan Kasımpaşa müsabakasından üç puanla ayrılmak istiyoruz\" dedi.

\"GÜN, DESTEK OLMA GÜNÜDÜR\"

Hep birlikte takıma ve kulübe destek olarak kenetlenmeleri gerektiğini de belirten Baydar, \"Gün her şeyi bir tarafa bırakıp şehrimize, kulübümüze, futbolcularımıza, teknik heyetimize top yekûn destek olma günüdür. Hemen hemen her maça gelen 20 bin civarındaki taraftarlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Kalbi Konyaspor sevdasıyla atan ve her maçı tribünde izleyen taraftarlarımız, Kasımpaşa maçı öncesinde çeşitli gerekçelerle bir süreden beri stadyumdan uzak kalan bir kişiyi bu maça getirmeli ve geçmişte olduğu gibi daha büyük kitlelerle yeniden kenetlenmeliyiz\" ifadelerini kullandı.

\"İNANCIMIZI HİÇ KAYBETMEDİK\"

Ligde kalma yolunda inançlarını hiç kaybetmediklerini de belirten Baydar, \"Sezon sonunda Süper Lig\'e devam edeceğimize olan inancımızı hiç kaybetmedik. Hep birlikte el ele verip, tribünlerde yerimizi alacağız ve takımımızın gücüne güç katarak bu müsabakadan taraftarımızın desteğiyle üç puan alarak ayrılacağız\" diye konuştu.

