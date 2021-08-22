Konyaspor, Başakşehir'i geriden gelerek yendi

İttifak Holding Konyaspor lige 2'de 2 ile başladı. Yeşil-beyazlılar konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor, yenik duruma düştüğü maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Konya'daki mücadelede konuk ekip 45+1'de Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor 51'de Endri Cekici'nin golüyle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Sokol Cikalleshi'nin golü maçın skorunu tayin etti: 2-1. Arnavut futbolcu geçen hafta da 88. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşımıştı.

Ligin ilk haftasında Başakşehir Alanyaspor'a mağlup olurken, Konyaspor deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenmişti.