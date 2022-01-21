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Spor

Konyaspor, Amilton'u kadrosuna kattı

21 Ocak 2022 15:04

Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u transfer etti.

İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Antalyaspor'da forma giyen forvet Amilton'u renklerine bağladı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine Amilton ve yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk katıldı. 93 numarayı giyecek olan Amilton, 1.5 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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