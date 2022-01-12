Konyaspor, Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını emekli edecek

Konyaspor Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık’ın 6 numaralı formasının emekli edileceğini duyurdu. Yeşil beyazlı kulüp futbolcunun sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin ailesine verileceğini de belirtti.

Konyaspor, trafik kazası sonucu vefat eden futbolcu Ahmet Çalık'ın formasını emekli etmeye hazırlanıyor.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Çalık'ın 6 numaralı forması kulüp müzesine asılacak.

Ayrıca Konyaspor'un Ahmet Çalık'ın sözleşmesi gereği sezon sonuna kadar olan hak edişlerinin de ailesine teslim edileceği belirtildi.

Ahmet Çalık kimdir?

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.

2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulusi'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi.

Galatasaray kariyeri

Ahmet Çalık, 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a imza attı. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ₺ ödeyerek feshetti.

Konyaspor kariyeri

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi. Türkiye milli futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.