Konyaspor, 1,5 yılda 4 teknik direktör değiştirdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Atiker Konyaspor\'da sezon başında Sergen Yalçın\'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi. Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu tarafından görevden alındı. Atiker Konyaspor\'da böylelikle son 1,5 yılda 4 hocanın görevine son verilmiş oldu.

SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADILAR

Sezona sahasında oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan Atiker Konyaspor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar daha sonra Antalyaspor deplasmanından ve sahasında oynadığı Bursaspor maçlarında sahadan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, 4\'üncü hafta Evkur Yeni Malatyaspor\'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 4 maçta topladığı 8 puanla milli takım arasına girdi.

MİLLİ TAKIM ARASINDAN SONRA İLK MAĞLUBİYETLERİNİ ALDILAR

Milli takım arasından sonra sahasında Fenerbahçe\'ye 1-0 mağlup olan Konyaspor, bir sonraki maçta deplasmanda Kayserispor\'u 2-0 yendi. Göztepe\'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. 9\'uncu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan, ardından sahasında Medipol Başakşehir\'e 1-0 mağlup olan yeşil beyazlılar Demir Grup Sivasspor deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Yeşil beyazlılar son alarak sahasında MKE Ankargücü\'nü 2-0 mağlup etti. Konyaspor, bu skorla Milli takım arasına 17 puanla 9\'uncu sırada girdi.

KUPAYA 4\'ÜNCÜ TURDA VEDA ETTİLER

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları bulunan Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında deplasmanda Yeni Amasyaspor\'u 5-2 mağlup ederek 4\'üncü tura yükseldi. 4\'üncü tur maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşan Konyaspor, rakibine 3-0 gibi net bir skorla mağlup olarak kupaya erken veda etti.

1,5 YILDA 4 HOCA DEĞİŞTİ

2016-2017 sezonu sonunda Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Konyaspor, 2017-2018 sezonuna teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile başladı. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Akçay ile yollarını ayıran yeşil beyazlılar göreve Mehmet Özdilek\'i getirdi. Mehmet Özdilek ile de istediği sonuçları alamayan Konyaspor\'da, ligin bitimine 10 hafta kala takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla ligin bitimine bir hafta kala kümede kalmayı başardı. Sezon sonunda Sergen Yalçın ile anlaşamayan Konyaspor yönetimi 2018-2019 sezonu başında teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı. Çalımbay ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, 12 hafta sonunda Çalımbay\'ın da görevine son verdi.

FOTOĞRAFLI

