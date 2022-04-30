Konyaspor 1-2 Fatih Karagümrük (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Arda Kardeşler yönetti.

Mücadele, 2-1'lik VavaCars Fatih Karagümrük üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perdeyi ev sahibi ekip açtı. 23. dakikada sahne alan Zymer Bytyqi, soyunma odasına takımını önde götürdü.

Son 10 dakikaya geride giren konuk takım golleri arka arkaya buldu.

dakikada Samed Onur'un golüyle skora dengeyi getiren VavaCars Fatih Karagümrük, bu golden üç dakika sonra Karamoh'un fileleri havalandırmasıyla öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadelenin kazananı 2-1'lik skorla VavaCars Fatih Karagümrük oldu.

Volkan Demirel'in öğrencileri, bu sonuçla puanlarını 53'e yükselterek 5. sıraya tırmandılar.

64 puanlı İttifak Holding Konyaspor ise 3. basamakta kaldı.