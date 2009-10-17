Konya'nın Yunak ilçesinde trafik kazası: 3 ölü



Konya'nın Yunak İlçesi’nde yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobilde bulunan 3 öldü.



Kaza, Yunak-Polatlı karayolunda meydana geldi. 59 yaşındaki Abdülkadir Aktaş, yönetimindeki 06 BDM 33 plakalı otomobil çalışma için yol kenarına dökülen kum yığınını fark etmedi. Kum yığınına çarpan otomobil havaya fırlayarak burun üstü yere çakıldı. Takla atarak durabilen otomobili kullanan Abdülkadir Aktaş ve yanında bulunan 62 yaşındaki Meryem Aktaş ve 43 yaşındaki Hasan Göktaş öldü. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



