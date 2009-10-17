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Yaşam

Konya'nın Yunak ilçesinde trafik kazası: 3 ölü

17 Ekim 2009 17:14

Konya'nın Yunak ilçesinde trafik kazası: 3 ölü

Konya'nın Yunak İlçesi’nde yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobilde bulunan 3 öldü.

Kaza, Yunak-Polatlı karayolunda meydana geldi. 59 yaşındaki Abdülkadir Aktaş, yönetimindeki 06 BDM 33 plakalı otomobil çalışma için yol kenarına dökülen kum yığınını fark etmedi. Kum yığınına çarpan otomobil havaya fırlayarak burun üstü yere çakıldı. Takla atarak durabilen otomobili kullanan Abdülkadir Aktaş ve yanında bulunan 62 yaşındaki Meryem Aktaş ve 43 yaşındaki Hasan Göktaş öldü. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.


 


 

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