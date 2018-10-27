Konya'nın yeni valisi, yine Hakkari'den

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- RESMİ Gazete\'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya\'nın yeni valisi oldu. Konya Valisi Yakup Canbolat ise Bursa Valiliği görevine getirildi. Cüneyit Orhan Toprak da Yakup Canbolat gibi Hakkari Valiliği görevinin ardından Konya Valisi olarak atandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.1995 yılında Durağan (Sinop) Kaymakamlığı\'na atanan Canbolat sırasıyla, Yedisu (Bingöl), Cumayeri (Düzce), Kahta (Adıyaman), Söğüt (Bilecik), Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) ve 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Bakanlar Kurulu\'nun 21.05.2014 tarih ve 6366 sayılı kararı ile Hakkari Valiliğine atanan Canbolat, burada 2 yıl görev yaptıktan sonra 01.06.2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararı ile Konya Valiliği\'ne atandı. 2,5 yıla yakın Konya Valisi olarak görev yapan Yakup Canbolat, Valiler Kararanamesi ile Bursa Valisi olarak atandı. Yakup Canbolat\'ın yerine ise Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak göreve geldi.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi\'nden mezun olan Cüneyit Orhan Toprak, 1988-1991 yılları arasında Kayseri Kaymakam Adayı olarak görev yaptı. Toprak, sırasıyla, Kozaklı (Nevşehir) Kaymakam Vekilliği, Eskil (Aksaray) Kaymakamlığı, Yenifakılı (Yozgat) Kaymakamlığı, Hamur (Ağrı) Kaymakamlığı, Gülşehir (Nevşehir) Kaymakamlığı, Siverek (Şanlıurfa) Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Toprak, 2016 tarihinde 2016/8864 sayılı Valiler Kararnamesi ile Yakup Canbolat\'ın yerine Hakkari Valiliği\'ne atandı. O tarihten itibaren Hakkari\'de görev yapan Cüneyt Orhan Toprak, Valiler Kararnamesi ile Bursa Valisi olarak atanan Yakup Canbolat\'ın yerine Konya Valiliği görevine getirildi.

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