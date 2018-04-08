'Konyalım yürü'; 5-0

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-0 yendi.

Ligde küme düşme hattında bulunan Konyaspor teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra toparlandı ve son 3 mücadeleden 7 puan çıkarmayı başardı.

Evinde konuk ettiği Sivasspor karşısında da maça istekli başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 16. dakikada Skubic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra konuk ekip Sivasspor, Kone ile beraberlik golüne yaklaşsada Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı buna izin vermedi. Konyaspor ilk yarının son dakikalarında Selim Ay ile gole çok yaklaşırken Ömer Ali'nin altıpasın içine gönderdiği topta Selim Ay topu üstten auta attı ve Konyaspor farkı 2'ye çıkarma şansını yitirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken ilk yarı 1-0'lık ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Konyaspor oyunu domine etti. 59. dakikada Mehdi attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden sonra sahneye Eto'o çıktı ve 69. ve 75. dakikalarda farkı 4'e çıkaran golleri kaydetti. Maçta son sozü ise Volkan Şen söyledi: 5-0!

Karşılaşmanın 66. dakikasında DG Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar kırmnızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor ligde kalma yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Sivasspor ise Avrupa Kupalarına katılma younda ağır bir yara aldı.