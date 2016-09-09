Konyalılara 'darbe' korkusu yaşatan elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu

Konya'da 9 gün arayla "Darbe oluyor" söylentisiyle ellerinde bayraklarla valilik önünde toplanan grupların eylem yapmasına neden olan elektrik kesintilerinin sebebi belli oldu.

Yetkililer 30 Ağustos ve 8 Eylül gecesi kentin tümünde elektrik kesintisine, kenti besleyen Seydişehir üzerindeki hatta aşırı yüklenmeden kaynaklanan arızanın neden olduğunu açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Konya'da geçen 30 Ağustos günü saat 01.20 sıralarında kentin tümünde elektrikler kesildi. Yaklaşık 20 dakika elektriklerin gelmemesi üzerine sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar 'darbe yapıyorlar' diyerek ellerine bayrakları alıp askeri birlikler ve Konya Valiliği önünde toplandı. Vali Yakup Canbolat, twitter hesabından kesintinin teknik arızadan kaynaklandığını açıklasa da valilik önünde toplanan 500 kişilik grup dağılmayıp valinin gelmesini istedi. İlerleyen saatlerde Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun kalabalıktan bir kaç kişiyi Vali Canbolat ile telefonla görüştürdü, 'sorumluların cezalandırılacağı' söylenince kalabalık ikna olup dağıldı. Valilikten ertesi günü yapılan açıklamada kesintinin Seydişehir'deki T-4 adı verilen trafoda aşırı yükleme nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.



Dün yine aynı olay, aynı eylem

Konya kent merkezinde bu olaydan 9 gün sonra yine aynı olay tekrarlandı. Dün saat 21.20 sıralarında elektrikler yine kesildi. Yaklaşık 20 dakika elektriklerin gelmemesi üzerine yine sosyal medya üzerinden 'darbe' söylentisiyle örgütlenen gruplar, ellerinde bayraklarla sokaklara çıktı.

Önceki kesintide olduğu gibi gruplar yine askeri birliklerin ve valiliğin önünde toplanan gruplar eylem yapanken, Vali Yakup Canbolat yine ‘Twitter' üzerinden ''TEİAŞ hatlarında yine teknik bir arıza oluştu. TEİAŞ ekipleri arızaya müdahale ediyor. Kısa zamanda elektrikler verilecektir. İyi akşamlar" açıklamasında bulundu.

Polisler bu açıklamayı eylemci gruplara iletti ve Konya Valiliği önünde ellerinde bayraklarla bekleyen yaklaşık 300 kişilik grup dağıldı. Arıza da giderilip kente elektrik verildi.

Kesintilerin nedeni belli oldu

Konya'da 'darbe' söylentisiyle ellerine bayrak alan grupların sokağa dökülmesine neden olan elektrik kesintilerinin nedeni de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 9'uncu Bölge Müdürlüğü (TEİAŞ) yetkililerinin açımlamasıyla belli oldu. 9 gün arayla yaklaşık 20'şer dakikalık elektrik kesintilerinin, Antalya'dan gelen ve Seydişehir üzerinden kentin elektrik akımını besleyen hatta aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirtilen TEİAŞ açıklamasında şu ifadeler yer aldı.



"Seydişehir'deki hatta aşırı yüklenmeden dolayı da bu kesinti oluştu. İki kesintide kısa sürede giderildi. Bu kesintiler, farklı zamanlarda da meydana gelmişti. Ancak son dönemlerde toplumdaki duyarlılık nedeniyle dikkat çekti. Yaptığımız incelemede her hangi bir sabotaj veya terör saldırısına rastlanılmadı. Gerekli tedbirleri alıyoruz, her hangi bir ihmal söz konusu değil. Kesinti olduğunda kısa sürede müdahale edip, arızayı gideriyoruz. Sabotaj ve diğer saldırılara karşıda gerekli önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz.''