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Konyalılardan Davutoğlu'na: Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek, dik dur eğilme

Davutoğlu'nu karşılayanlar arasında kız kardeşi Ayşe Çalık da vardı

06 Mayıs 2016 15:09

22 Mayıs’ta düzenlenecek AK parti olağanüstü kongresinde aday olmayacağını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün memleketi Konya'ya gitti. Üzerinde Davutoğlu'nun fotoğrafının olduğu pelerinleri giyen Konyalılar, "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek, dik dur eğilme Konyalılar seninle" sloganlarıyla karşıladı. 

Davutoğlu, bugün özel uçak "DAP" ile saat 11.10'da memleketi Konya'ya gitti.Davutoğlu'nu Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı. Başbakan Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan da Konya'ya gitti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, çekilme kararının ardından ilk ziyaretini memleketi Konya’ya yaptı. Davutoğlu, havaalanında kendisini, “Reis bizim Hoca bizim” sloganlarıyla karşılayan partililerine, “Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin, Allah devlete millete zeval vermesin Allah’a emanet olun” diye seslendi.

 

Kardeşinin gözleri doldu

 

Eşi Sare Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Konya’ya gelen Davutoğlu’nu karşılayanlar arasında kız kardeşi Ayşe Çalık da yer aldı. Havaalanındaki kalabalığı selamlayan Ayşe Çalık’ın gözlerinin dolduğu gözlendi. Karşılamaya gelenler arasında çok sayıda kadın partilinin de olduğu görüldü.

Partililer, “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” şarkısının yanı sıra “Dik dur eğilme Konya seninle”, “AK Gençlik burada Hoca’sının yanında”, “Reis bizim Hoca bizim” ve "Erdoğan liderimiz Davutoğlu değerimiz" sloganları attılar.

Kendisini karşılamaya gelenleri parti otobüsünün üzerinden selamlayan Davutoğlu daha sonra başbakanlığın otobüsüyle kalabalık bir konvoy eşliğinde hemşehrilerini selamlayarak Cuma namazını kılacağı Kapu Camiine geçti.

 

 

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