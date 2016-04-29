Konyalı yazılım şirketi "PKK ile mücadele" için uzaktan kumandalı tank üretti

Konya'da bir yazılım firması PKK'ya karşı asker ve polisin kullanabilmesi için 'Ankerot' isimli tank görünümlü uzaktan kumandalı robot üretti.

haberler.com'da yer alan habere göre, Elfatek Elektronik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Düzgün, polis ve askerlerin tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğuna dikkat çekerek, "Biz de buna karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Asker ve polisimizin kullanabilmesi için 10 yıllık bilgi birikimimizi sonucu yazılımını yaptığımız ve son 4-5 yıldır kullandığımız analog oransal joistik uzaktan kumandamızı mini insansız aracımıza entegre ettik." dedi.

"İstenilen yere girebilir"

'Ankerot' ismini verdikleri uzaktan kumandalı mini insansız aracın özellikle yakın veya uzak mesafede asker ve polisin giremeyeceği noktalarda uzaktan kumanda ile kullanılabileceğini ifade eden Düzgün, şunları söyledi:

"Üzerindeki kamera sayesinde bina içerisini ve yol güzergahı rahatlıkla kontrol edilebilir. Üzerine yerleştirilecek olan askeri teçhizatla el yapımı bombalara ve terör örgütü üyelerine müdahale edilebilir, bölgeden yaralı tahliyesi yapılabilir. Uzaktan kumandamız 300 metreden 1 kilometreye kadar cihazı kontrol edebilme imkanı sunuyor. Cihazımız sessiz olması için elektrikli motorla yaptık. Üzerinde 360 derece dönebilen palet var. Ayrıca 48 derece açıyla hareket edebilen namlu mevcut."

Analog joistikli uzaktan kumandanın Türkiye'de üretiminin olmadığını ve ilk defa kendilerinin üretmeye başladığını da ifade eden Düzgün, TÜBİTAK, KOSGEB ve Sanayi Bakanlığımızın 'tekno yatırım' projelerinden destek alarak uzaktan kumandayı geliştirdiklerini de sözlerine ekledi. 'Ankerot' firma tarafından Konya'daki Endüstri Zirvesi Fuarı'nı sergileniyor.